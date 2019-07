Robert de Niro, que estrenará este año la película "The Irishman" de Martin Scorsese, está negociando repetir con este director en la cinta "Killers of the Flower Moon", informó este martes el medio especializado Deadline.

Si las conversaciones llegaran a buen puerto, De Niro se uniría a un elenco en el que ya figura Leonardo DiCaprio, otro actor que es un habitual colaborador de Scorsese.