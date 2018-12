El décimo largometraje de Tarantino, "Once upon a time in Hollywood", y el primero de Scorsese para Netflix, "The Irishman", encabezan los títulos más esperados del 2019, junto a sagas como "Avengers: Endgame" o "Star Wars IX" o lo nuevo de Pedro Almodóvar.

Enero arranca fuerte con "Vice", una comedia política sobre el exvicepresidente de EE.UU. Dick Cheney protagonizada por Christian Bale y favorita a los Globos de Oro; "Destroyer", con Nicole Kidman haciendo de detective, o "Glass" con la que M. Night Shyamalan cierra su trilogía sobrenatural.