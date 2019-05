25 may. 2019

EFE Los Ángeles (EE.UU.) 25 may. 2019

El western "Deadwood", la serie de HBO que arrasó entre la crítica durante tres temporadas en las que logró 28 nominaciones a los Emmy, regresa el 31 de mayo, quince años después de su estreno, con una película para televisión que mantiene aquella filosofía de hacer "Shakespeare en el barro".

"Me gusta ese lema", reconoció Timothy Olyphant, uno de sus actores protagonistas, que encarna al sheriff Seth Bullock en la ficción. "No lo había pensado, no lo había escuchado nunca, pero creo que debería ser un eslogan en una camiseta", agregó entre risas.