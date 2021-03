Demi Lovato publicará el próximo 2 de abril el álbum "Dancing With The Devil. The Art Of Starting Over", el primero desde la sobredosis por la que estuvo hospitalizada en 2018 y que, según reveló recientemente, la provocó un infarto, tres derrames cerebrales y diversas secuelas en su salud.

Será el séptimo disco de estudio de su carrera y, como su título anticipa ("Bailando con el diablo. El arte de empezar de cero"), está inspirado por los acontecimientos que han marcado su vida en los últimos dos años.