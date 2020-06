"Orange Is the New Black" la convirtió en una estrella, pero Diane Guerrero también ha destacado por ser una infatigable activista latina, tanto que, ante el estreno de la segunda temporada de "Doom Patrol", aseguró a Efe que la esperanza es algo "esencial" si se busca un cambio en la sociedad.

Guerrero regresa mañana jueves al alocado y singular mundo de superhéroes de "Doom Patrol", serie que se podrá ver en HBO Max y DC Universe y en donde la hispana está acompañada por Timothy Dalton, Brendan Fraser, Matt Bomer y April Bowlby.