Fotografía cedida por CTMG, Inc donde aparecen (de i-d) los actores Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, el director de cine Quentin Tarantino, y la actriz Margot Robbie, mientras posan durante una sesión fotógrafica promocional para la película "Once Upon a Time... in Hollywood" ("Érase una vez... en Hollywood") este jueves 11 de julio en Beverly Hills, California. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, el impresionante trío protagonista de "Once Upon a Time... in Hollywood", se rindieron este viernes a la pasión "purista" por el cine y a la gran "energía" que transmite Quentin Tarantino, el director de esta película, una de las más esperadas del año. EFE/Eric Charbonneau/CTMG, Inc/

