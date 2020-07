El director mexicano Matías Meyer dejó de lado los proyectos cinematográficos con no actores, como había acostumbrado en sus películas anteriores, luego de pasar un tiempo en un taller y ser convencido por la actriz Ilse Salas de atreverse a hacer una película con ellos.

"Ilse tiene bastante que ver con mi decisión de trabajar con actores porque realmente me quedé muy cautivado la primera vez que la vi en 'Güeros' (2014). Me pareció una gran actriz, además de un rostro muy hermoso y diferente, no la belleza clásica", explicó el director en una entrevista con Efe.