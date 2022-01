Sin ser consciente de ello, la directora mexicana Sofía Carrillo ha hecho cada uno de sus proyectos de forma autoetnográfica y sus cortometrajes de animación están plagados de sus historias propias pues persigue la honestidad en cada movimiento.

"Yo no sabía que estaba haciendo autoetnografía hasta que alguien me lo dijo, solo contaba historias de mi familia (...); es muy notorio cuando hablas de algo que no conoces del todo y cuando hablas de lo que conoces es muy evidente la sinceridad y eso crea un vínculo con el público", cuenta Carrillo en entrevista con Efe.