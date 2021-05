13 may. 2021

EFE Los Ángeles (EE.UU.) 13 may. 2021

Disney repetirá la estrategia de lanzamiento que inauguró durante la cuarentena por el coronavirus y estrenará "Jungle Cruise", la cinta protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, en su plataforma de "streaming" a la vez que en cines.

Johnson, conocido como "La Roca", anunció que el filme llegará a los hogares el 30 de julio siguiendo el mismo modelo que "Mulan" y "Raya and the Last Dragon", a pesar de que los cines han vuelto a abrir en la mayor parte de Estados Unidos.