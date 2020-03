Disney confirmó este miércoles que estrenará mundialmente en cines el documental "The Beatles: Get Back", que cuenta con material inédito de la mítica banda británica, su último concierto en directo como grupo y escenas de la grabación de su disco "Let It Be".

"Ningún grupo musical ha tenido el impacto que tuvieron los Beatles en el mundo, y 'The Beatles: Get Back' permite conocer de cerca cómo trabajaban estos genios creadores en un momento fundamental de la historia de la música", aseguró Bob Iger, el presidente ejecutivo de The Walt Disney Company, durante el anuncio del proyecto, que coincidió con la junta anual de accionistas de la compañía.