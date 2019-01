Josh Gad (en la imagen) apunta a ser el protagonista de "The Hunchback of Notre Dame", pero las fuentes de Deadline no confirmaron ningún rumor acerca del actor más allá de que figurará como productor en este proyecto. EFE/Archivo

El gigante audiovisual Disney, que en los últimos años ha triunfado con nuevas versiones de clásicos como "The Jungle Book" (2016) y "Beauty and the Beast" (2017), dará continuidad a esta estrategia con un "remake" de "The Hunchback of Notre Dame", informó hoy el portal Deadline.

A diferencia de la cinta animada que se estrenó en 1996, la nueva "The Hunchback of Notre Dame" será un musical con actores de carne y hueso.