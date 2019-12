El actor británico Andy Serkis quien interpretó a César en la trilogía de "The Planet of the Apes". EFE/PAUL BUCK/Archivo

Disney está trabajando en una nueva entrega de la saga "The Planet of the Apes" ("El planeta de los simios") junto a Wes Ball, que fue el director de las películas de "Maze Runner", informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Se trataría de la primera película que Disney afronta sobre esta famosa saga postapocalíptica tras haber comprado este año a Fox, que era el estudio que tenía los derechos sobre "The Planet of the Apes".