"This Changes Everything", un documental de Tom Donahue sobre la desigualdad de género en el cine y la televisión de EE.UU., con Meryl Streep, Geena Davis, Cate Blanchett, Natalie Portman y Reese Witherspoon entre sus numerosas protagonistas, abrirá este año el Festival de Cine de Miami.

La organización del festival anunció hoy la programación de su edición número 36 que se desarrollará del 1 al 10 de marzo y, como las anteriores, tendrá un importante componente de cine español y latinoamericano.