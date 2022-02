Dolly Parton, Eminem, Beck, Kate Bush, Eurythmics, Judas Priest y Lionel Richie son algunos de los artistas y grupos nominados a entrar este año en el Salón de la Fama del Rock & Roll.

Junto a estos nombres también aparecen como candidatos Pat Benatar, Devo, Duran Duran, Fela Kuti, MC5, New York Dolls, Rage Against the Machine, Carly Simon, A Tribe Called Quest y Dionne Warwich. Todos ellos competirán en una votación por hacerse con un espacio en el emblemático museo de Cleveland (EE.UU.).