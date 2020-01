La película "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, fue nominada este miércoles en la categoría de mejor película extranjera de los premios César del cine francés, en los que "J'accuse", de Roman Polanski acapara el mayor número de candidaturas.

El filme español, también nominado en los Óscar, competirá con "Parasite", de Bong Joon-Ho; "Joker", de Todd Phillips; "Once upon a time... In Hollywood", de Quentin Tarantino; "Il traditore", de Marco Bellocchio; "Le jeune Ahmed", de Jean-Pierre y Luc Dardenne; y "Lola vers la mer", de Laurent Micheli.