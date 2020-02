"Klaus", la cinta de animación que el cineasta madrileño Sergio Pablos ha conseguido llevar a los Óscar, se enfrenta el domingo a superproducciones como "Toy Story 4" ó "How to Train Your Dragon: The Hidden World", aunque curiosamente, su principal rival es, precisamente por pequeña, la francesa "¿Dónde está mi cuerpo?".

Con un presupuesto de 4,7 millones de euros (5,2 millones de dólares), la humilde y conmovedora "J'ai perdu mon corps" ("I Lost My Body", en su título internacional) es la auténtica "David" de esta lucha desigual con los Goliats de Pixar ("Toy Story 4"), DreamWorks Animation ("How to Train Your Dragon: The Hidden World") y Laika Entretainment ("Missing Link"), todos ellos con inversiones superiores a los cien millones de dólares.