Portada del nuevo libro de Sally Roonye "Dónde estás, mundo bello" ("Beautiful World, Where Are You"). EFE/Foto cedida

La escritora irlandesa Sally Roonye regresa a las librerías el próximo 9 de septiembre con su esperada tercera novela, "Dónde estás, mundo bello", donde aborda la historia de dos amigas que buscan el amor y la belleza ante un mundo incierto.

"Dónde estás, mundo bello" ("Beautiful World, Where Are You") es el tercer trabajo de esta autora (County Mayo, Irlanda, 1991) que, tras las aclamadas "Conversaciones entre amigos" ("Conversations With Friends") y "Gente normal" ("Normal People"), se ha convertido en uno de los fenómenos literarios internacionales del momento.