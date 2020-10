"Dune" de Denis Villeneuve y con Timothée Chalamet como protagonista es la última víctima de la pandemia en Hollywood, ya que, debido a la incertidumbre que hay en las salas, Warner Bros decidió aplazar su estreno del 18 de diciembre de este año al 1 de octubre de 2021.

La web Collider informó hoy de este enésimo retraso en el calendario de "blockbuster" (superproducciones) de Hollywood y que llega solo tres días después de que "in tempo para morir" ("No Time to Die"), la nueva cinta de James Bond, también renunciara a 2020 al fijar su estreno en el 2 de abril del próximo año.