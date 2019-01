El estudio Paramount Pictures ha dado luz verde a la segunda parte de la icónica comedia "Coming to America" (1988), para la que volverá a contar con Eddie Murphy como protagonista, informó hoy el blog especializado Deadline.

El estudio ha contratado a Craig Brewer para dirigir la cinta tras la buena sintonía mantenida con el humorista en "Dolemite Is My Name", un proyecto que acaban de terminar de rodar juntos.