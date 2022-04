Andrew Garfield, nominado a mejor actor en la última edición de los Óscar, dejará temporalmente la actuación tras la miniserie "Under the Banner of Heaven" para "descansar un poco y recalibrar el futuro", reveló el propio actor este miércoles en una entrevista con Variety.

"Tengo que reconsiderar qué quiero hacer próximamente, quién quiero ser y sentirme como una personal normal por un tiempo", explicó el intérprete.