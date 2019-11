"Hay que llevar cuidado con creerse policía y tratar de resolver los crímenes por cuenta propia", confiesa el actor Jerry O'Connell, que a diferencia de su personaje en la serie de AXN "Carter", él es más precavido con los problemas de la gente.

"La diferencia principal con mi personaje es que yo no me engaño. Se perfectamente que no podría resolver ningún caso (...) Por lo que si necesitas encontrar a una persona que se ha perdido o que le ha pasado algo, no me llames porque haya hecho de detective en la tele. No podré ayudarte, busca un profesional", ha afirmado O'Conell entre risas en una entrevista con EFE.