Fotograma cedido este sábado por Cinépolis Distribución que muestra a Leonardo Ortizgris mientras actúa en la cinta "Amores Modernos". EFE/ Cinépolis Distribución /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Para el actor mexicano Leonardo Ortizgris es importante ser congruente entre las ideas que uno tiene y los proyectos que se eligen. Es por eso que su trayectoria se ha marcado por personajes complejos e interesantes que defienden la diversidad, la igualdad y apuestan por lo diferente.

"No es mi objetivo", dice a Efe Ortizgris cuando se le cuestiona sobre la razón por la cual al menos tres de sus últimos personajes tocan temas de diversidad e igualdad. Aunque añade: "por ahí no va mi necesidad creativa, pero cuando yo leo esos guiones me atraen muchísimo porque es tener la posibilidad de hacer un cuestionamiento y reflexionar lo que nos interesa como sociedad".