Desde que el músico inglés Damon Albarn la visitó en 2013 con la banda que lideraba entonces, Blur, su amor por Montevideo fue tal que, ya al año siguiente, usó una fotografía antigua para una portada de un disco, "Heavy Seas of Love".

La imponente figura del Palacio Salvo, el que fuera primer rascacielos de Suramérica a comienzos del siglo XX, le cautivó de tal manera que, durante la pandemia, escribió la canción "The tower of Montevideo" y la incluyó en su segundo álbum en solitario, "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows", en 2021.