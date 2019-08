El argentino Andy Muschietti dirigirá la película "The Flash", parte de los esfuerzos de los estudios Warner Bros para llevar al cine a los personajes e historias de DC Comics, confirmó el realizador a Efe.

Durante una visita a Miami (EE.UU.) para promocionar "It: Chapter Two", el cineasta de 45 años respondió con un guiño, y sin emitir palabra, cuando Efe le preguntó si había llegado a un acuerdo con Warner, con la que ha hecho las dos cintas de "It", para dirigir "The Flash".