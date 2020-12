Personas recorren la exposición "Witness: Afro Perspectives from the Jorge M. Perez Collection" que se inauguró este lunes en El Espacio 23 (EE23), la "casa" de la colección de arte del empresario y mecenas de origen cubano Jorge Pérez en Miami, Florida. EFE/Cristóbal Herrera

Vista de la obra "Rwanda" del pintor camerunés Barthélémy Toguo exhibida en la exposición "Witness: Afro Perspectives from the Jorge M. Perez Collection" que se inauguró este lunes en El Espacio 23 (EE23), la "casa" de la colección de arte del empresario y mecenas de origen cubano Jorge Pérez en Miami, Florida. EFE/Ana Mengotti

"¿Dónde están nuestras vidas anteriores?, ¿Dónde están nuestros antiguos deseos?", se pregunta en una referencia al África precolonial uno de los artistas de "Witness" (Testigos), una muestra de arte africano contemporáneo que brilla en una Miami Art Week afectada por la covid-19.

Las más de cien obras de "Witness: Afro Perspectives from the Jorge M. Pérez Collection" hablan de identidad, territorio, creencias y sincretismo, colonialismo y poscolonialismo, opresión, traumas intergeneracionales y una migración que no cesa.