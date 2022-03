Las sensaciones y emociones del amor y de la vida, así como de la energía y de las fuerzas que la crean y la desgastan, habitan “Urs Fischer: Lovers”, la primera exhibición individual en México del artista plástico suizo Urs Fischer.

“Yo no pensaba mucho en el amor cuando era niño pues asumes que lo tienes de tu padres. Pero la pregunta que me he hecho es qué hacemos en la vida, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los otros. Y lo que he encontrado es que, de alguna forma, es muy claro que en los lugares en los que hay amor todo es mejor", dijo este jueves en conferencia de prensa el artista, antes de inaugurar la muestra en el Museo Jumex de la Ciudad de México.