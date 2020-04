El escritor Patrick Ness, autor del libro "A Monster Calls" que el español Juan Antonio Bayona adaptó al cine en 2017, trabajará como guionista de la próxima película de Luca Guadagnino, el director de "Call Me By Your Name".

El guión de la nueva película se basará en la novela escrita William Golding en 1954, "Lord of the Flies", considerada un clásico de la literatura inglesa de postguerra que ha sido una lectura obligatoria en numerosas escuelas y se ha llevado al cine en dos ocasiones, 1963 y 1990.