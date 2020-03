Las obras "Homeland", "No Night is Long Enough", "Olive Tree" y "Here and There" del artista callejero tunecino eL Seed son vistas este miércoles durante la presentación de su exposición "Collection of Moments" en la galería GGA de Wynwood Walls en Miami, Florida. "Cuando pintas en la calle todo puede desaparecer, pero lo que se queda es el momento que vives con la comunidad", afirma en una entrevista con Efe en Miami el artista callejero eL Seed, reconocido internacionalmente por sus obras inspiradas en la caligrafía árabe. EFE/Alberto Domingo