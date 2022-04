Aunque el cantante mexicano José María recuerda haber crecido con angustia porque no disfrutaba su profesión, ha vivido una evolución constante que lo ha hecho reconciliarse con su talento y vivir la música sin miedo a nada, tal y como prueba su nuevo álbum.

"Estoy preparado para triunfar y para no hacerlo, pero jamás le llamaría fracaso porque lo que se me ha permitido vivir con este disco es el logro más grande en mi vida, como conocer a personas como Kiko Cibrián, Marcos Maldonado, Miguel Trujillo y todo el equipo que me apoya", cuenta este miércoles en entrevista con Efe.