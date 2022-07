"La Patagonia Chilena", uno de los capítulos de "Nuestros Grandes Parques Naturales", el documental auspiciado por el expresidente estadounidense Barack Obama, ha sido nominado en los premios Emmy de televisión, que se entregarán el próximo 12 de septiembre en Los Ángeles (EE.UU).

Creado por Christian Muñoz-Salas e Ignacio Walker para Netflix, el capítulo dedicado al sur de Chile compite en la categoría de "Cinematografía excepcional para no ficción" con capítulos de "Stanley Tucci: Searching For Italy" (CNN), "We feed people" (Disney+), "100 Foot Wave" (HBO/HBO MAX), "Andy Warhol diaries" (Netflix) y "McCartney 3, 2, 1" (HULU).