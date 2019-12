Fotografía cedida este viernes por Netflix que muestra al cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto, mientras habla. EFE/ Netflix SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS

Fotografía cedida este viernes por Netflix que muestra al actor Robert De Niro (i) y al cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto, mientras posan.

Nominado al Óscar por "Brokeback Mountain" (2005) y por "Silence" (2016) bajo las órdenes de Martin Scorsese, el mexicano Rodrigo Prieto vuelve a colaborar con el cineasta en "The Irishman", una cinta en la cual vuelve a explorar el tema de gánsteres, que aunque recurrente en su cine no se imita en su nuevo filme.

"No usamos como referente su cine anterior, era ver esta película como un trabajo solito. Los referentes eran cosas que Scorsese me hablase de sus recuerdos y gran parte de la temática de la película es la memoria. Scorsese me hablaba de cómo eran los restaurantes donde se reunían los mafiosos, cómo recordaba la luz, el color", detalló Prieto en una entrevista con Efe.