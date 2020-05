29 may. 2020

EFE México 29 may. 2020

Fotografía cedida por Decimal del músico colombiano Jona Camacho presentó este viernes "Memento", su "primer disco en serio" que contiene 13 canciones en las que navega por su experiencia en la música para llegar al "rythm and blues", el género en el que más cómodo se siente.

El músico colombiano Jona Camacho presentó este viernes "Memento", su "primer disco en serio" que contiene 13 canciones en las que navega por su experiencia en la música para llegar al "rythm and blues", el género en el que más cómodo se siente.

"A mí siempre me gustó el RnB, incluso cuando estaba en bandas de grunge o metal en la parte vocal siempre me pareció que la investigación iba hacia 'rythm and blues' y sentía la energía de hacerlo. Y estudiando artistas del género, de manera intuitiva empecé a hacerlo", explicó hoy en una entrevista con Efe el también productor y compositor.