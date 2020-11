Ni de aquí ni de allá. Así dibuja el corazón dividido de los inmigrantes y de los estadounidenses de primera generación Diana Peralta, cineasta neoyorquina de ascendencia dominicana y que debuta con la melancólica, íntima y muy meritoria película "De lo mío".

"Es algo con lo que he lidiado mucho (...). Nos sentimos unidos a ambos lugares, pero cuando estoy en Estados Unidos soy extranjera, no pertenezco necesariamente a aquí, no soy suficientemente estadounidense", dijo a Efe.