El escritor británico George R.R. Martin, conocido por la saga "A Song of Ice and Fire" en la que se basó la serie de televisión "Game of Thrones", ha firmado un acuerdo millonario para producir series y películas con las plataformas HBO y HBO Max.

Según una exclusiva publicada este viernes por el diario The Hollywood Reporter, que estima el contrato en torno a los 50 millones de dólares, el autor será el responsable de dos nuevas series, "Who Fears Death" y "Roadmarks", además de los proyectos derivados de la exitosa saga durante los próximos cinco años.