Fotografía cedida este martes, donde se observa una escena del documental, "30 for 30: The Infinite Race" , en México. EFE/Cortesía David Ramos/SOLO USO EDITORIAL

Con una historia emotiva y con voces de la comunidad rarámuri, pueblo indígena del fronterizo estado de Chihuahua, el director mexicano-estadounidense Bernardo Ruiz desmitifica a aquellos grandes atletas al mostrar su cosmovisión y los verdaderos impulsos que los hacen correr.

"Para mí, como realizador y cineasta, lo que más me interesa es el lado sociopolítico y el contexto cultural. Más allá de reducir a una comunidad de grandes atletas era entender un poco el porqué corren", dice Ruiz a Efe sobre el documental "30 for 30: The Infinite Race" que llega este martes a ESPN.