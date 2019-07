El director de "Call Me By Your Name", Luca Guadagnino, está negociando con los estudios Warner Bros dirigir la adaptación al cine de la novela "Lord of the Flies", escrita por William Golding, informó este lunes en exclusiva la revista especializada Variety.

Publicado en 1954, "Lord of the Flies" es considerado un clásico de la literatura inglesa de postguerra y ha sido una lectura obligatoria en institutos y colegios.