El grupo francés de música electrónica Daft Punk anunció este lunes que se separa tras 28 años de colaboración, en los que ese dúo de DJ ha sido artífice de éxitos globales como "One More Time" o "Harder, Better, Faster, Stronger".

Su anunció se hizo público a través de un vídeo de casi ocho minutos titulado "Epilogue" (Epílogo), que constituye un extracto de su película "Electroma" y muestra a los dos miembros del dúo, uno de los cuales activa una bomba de autodestrucción adosada a la espalda del otro, que explota al cabo de un minuto.