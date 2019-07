El cineasta español Juan Antonio Bayona dirigirá los dos primeros episodios de la serie "The Lord of the Rings" que está preparando Amazon Studios, informó este miércoles el gigante digital en un comunicado.

"J.R.R. Tolkien creó una de las historias más extraordinarias e inspiradoras de todos los tiempos y, como gran fan del escritor, es un honor y un placer unirme a este increíble equipo", aseguró Bayona.