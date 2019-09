El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) se inició este jueves atento a los vientos cambiantes en el mundo del entretenimiento, al poner un mayor énfasis este año en los documentales y las producciones de los servicios de "streaming", como Netflix o Amazon.

Por primera vez en sus 44 años, la muestra, que se ha convertido en una de las más importantes del mundo, comenzó oficialmente con un documental, "Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band".