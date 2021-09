El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), uno de los más importantes del mundo, cerró este sábado su XLVI edición marcada por el regreso del público a las salas de cine, tras la edición virtual de 2020, pero sin el esplendor habitual de la muestra canadiense.

TIFF se clausuró este sábado con "One Second", la última obra del director chino Zhang Yimou ("Raise the Red Lantern", 1991; "Hero", 2002), que homenajea el mundo del cine con un drama situado en la China rural durante los años de la Revolución Cultural del fallecido líder chino, Mao Zedong.