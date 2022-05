5 may. 2022

EFE Los Ángeles (EE.UU.) 5 may. 2022

La nueva versión de "The Father of the Bride", que ha dirigido el mexicano Gaz Alazraki, se estrenará el 5 de junio en Los Ángeles Latino International Film Festival (LALIFF), el evento conocido anteriormente como el Festival Internacional de Cine Latino en Los Ángeles.

La cita celebrará su vigésimo primera edición entre el 1 y el 5 de junio en su sede habitual, el emblemático TCL Chinese Theatre del Paseo de la Fama de Hollywood.