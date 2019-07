El actor y director estadounidense Gus Van Sant (c) llega a un homenaje en su honor este sábado, durante el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) 2019, en la ciudad de San Miguel de Allende (México). EFE/Gustavo Becerra

El cineasta estadounidense Gus Van Sant fue reconocido este sábado con la 'Cruz de plata' por el Festival Internacional de Cine de Guanajuato que se celebra en el central estado mexicano de Guanajuato.

Reconocido por películas como "Good Will Hunting", con nueve nominaciones al Óscar en 1997, el también guionista se dijo contento de estar en San Miguel de Allende, justo en el lugar donde falleció uno de sus ídolos, el escritor Neal Cassady, icono de la Generación Beat en la década de los cincuenta que fue inmortalizado por el novelista estadounidense Jack Kerouac en su obra "On the road".