En medio del ambiente de emergencia tras la declaración del COVID-19 como pandemia, el festival de rock más importante de Iberoamérica, el Vive Latino, sigue en pie en Ciudad de México para este 14 y 15 de marzo, pero al menos 12 artistas o bandas han cancelado su participación hasta este viernes.

Enrique Bunbury, She Wants Revenge, All Them Witches, Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Usted Señálemelo, Vetusta Morla y Portugal.The Man son los 12 grupos y cantantes que han decidido no presentarse en el evento, que aún espera a cerca de 70.000 asistentes por día.