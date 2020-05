28 may. 2020

EFE Nueva York 28 may. 2020

US producer Jane Rosenthal. EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo

El festival de cine "We Are One", en el que participan algunas de las muestras más importantes del mundo desde el 29 de mayo al 7 de junio, ha tenido como principal objetivo la solidaridad, tanto de cara al público como hacia los artistas durante la dura pandemia.

Así lo contaron este jueves los organizadores del evento, impulsado por el Festival de Cine de Tribeca y en el que participan los certámenes de Venecia, Berlín, San Sebastián, Sundance, Toronto, Sarajevo o Mumbai.