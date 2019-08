No habrá que esperar al cambio de estación para descubrir algunos de los sonidos de una temporada discográfica con sesgo femenino y nombres como el de Lana del Rey, al que, según barajan algunos medios, podrían unirse más cerca de la Navidad los de Rihanna, Adele, The Cure o The Who.

Al lanzamiento el pasado 23 de agosto de "Lover" de Taylor Swift, le siguen este viernes algunos de los lanzamientos más importantes de lo que queda de año, como el primer disco en 13 años de la banda de culto Tool, el aplaudido "Fear inoculum".