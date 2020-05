Fotograma cedida por Turner de una escena de 'Rick and Morty'. "Star Mort: Rickturn of the Jerri", el último episodio de la actual temporada de la exitosa serie animada para adultos "Rick and Morty", se estrena esta semana en todo el mundo con guiños, según reveló a Efe su productor y escritor James Siciliano, a la necesaria terapia familiar en momentos de pandemia. "Rick and Morty es una serie que se prepara con mucho tiempo de anticipación. EFE/ Turner