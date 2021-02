El cantante madrileño C Tangana. EFE/ Mario Guzmán/Archivo

Rumba mezclada con bachata, bossa con funk carioca o un corrido que no lo parece. En busca de "un álbum transgeneracional que impactase en la cultura española", el cruce de variables que es "El madrileño" de C. Tangana "podría haber sido un esperpento", pero el resultado -presume su autor- son 14 ecuaciones "y no falla ni una".

"Lo más difícil de decidir el repertorio ha sido no dejarme llevar por las canciones que más me gustaban ahora, que normalmente son las últimas, ni tampoco hacerlo por pensar que, si tenía una colaboración con tal persona, eso tenía que estar en el disco", explica Antón Álvarez (Madrid, 1990), alias Pucho, en una charla con Efe.