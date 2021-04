Si algo ha caracterizado al actor mexicano Alejandro Suárez, de 79 años, es que todo lo que hace, lo hace "en serio", se trate de la comedia más ligera, como su participación en la serie "Tic Tac Toc", hasta el drama más intenso, como su trabajo en el filme "El diablo entre las piernas" (2019).

"A veces me dicen los periodistas: '¿y usted nunca ha hecho nada en serio?', y yo les contesto que todo lo que hago, lo hago en serio, si no la gente no te cree", dice este jueves a Efe Suárez, quien a finales de la década de 1980 adquirió popularidad por su participación en el programa cómico de televisión "La carabina de Ambrosio".