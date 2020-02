Fotografía cedida por el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) tomada a una pareja por la fotógrafa estadounidense Dorothea Lange en 1942 en Richmond (California) y que forma parte de la exposición "Dorothea Lange: Words & Pictures". EFE/Dorothea Lange/Museum of Modern Art New York

Fotografía cedida por el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) titulada "Madre migrante" tomada por la fotógrafa estadounidense Dorothea Lange en marzo de 1936 en Nipomo (California) y que forma parte de la exposición "Dorothea Lange: Words & Pictures". EFE/Dorothea Lange/Museum of Modern Art New York

El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) presentó este jueves una extensa muestra en la que rinde homenaje al legado de la fotógrafa estadounidense Dorothea Lange, conocida por su compromiso social durante la Gran Depresión, en lo que supone su primera retrospectiva en más de 50 años.

"No es que (Lange) no nos importe, eso seguro", explicó a Efe la comisaria de la muestra, Sarah Meister, mientras trata de explicar las razones por las que esta importante fotógrafa, reconocida especialmente por sus retratos que pusieron de relieve los crudos efectos de la Gran Depresión estadounidense sobre la población rural, no ha ocupado un lugar prominente en los museos.