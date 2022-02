Fotografía tomada por Lizzie Himmel y cedida hoy por el Museo de Arte de Orlando (OMART) donde aparece el artista Jean-Michel Basquiat en su estudio. La muestra "Heroes & Monsters" reúne un "raro grupo" de 25 pinturas "nunca vistas antes" de una colección privada, que fueron creadas en 1982 mientras el artista vivía temporalmente en Los Ángeles y que estuvieron guardadas en un almacén durante años hasta que volvieron a la luz en 2012. EFE/OMART/Lizzie Himmel /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

Fotografía cedida hoy por Basquiat Venice Collection Group donde se aprecia la obra "Untitled (Boxer)" del artista Jean-Michel Basquiat y que forma parte de la muestra "Heroes & Monsters" que reúne un "raro grupo" de 25 pinturas "nunca vistas antes" de una colección privada, que fueron creadas en 1982 -mientras el artista vivía temporalmente en Los Ángeles- y que estuvieron guardadas en un almacén durante años hasta que volvieron a la luz en 2012. EFE/Basquiat Venice Collection Group /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

Fotografía cedida hoy por Basquiat Venice Collection Group donde se aprecia la obra "Untitled (One More King /Czar)" del artista Jean-Michel Basquiat y que forma parte de la muestra "Heroes & Monsters", que reúne un "raro grupo" de 25 pinturas "nunca vistas antes" de una colección privada, que fueron creadas en 1982 -mientras el artista vivía temporalmente en Los Ángeles- y que estuvieron guardadas en un almacén durante años hasta que volvieron a la luz en 2012. EFE/Basquiat Venice Collection Group /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO